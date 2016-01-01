  1. Главная
Казанцева Елена Анатольевна
6.0
0

Казанцева Елена Анатольевна

Стоматолог
Стаж 34 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование по теме "Лечение осложнений в височном суставе при изменении прикуса", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Океанский, 107
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
