Казанцева Елена Анатольевна
6.0
0
Казанцева Елена Анатольевна
Стоматолог
Стаж 34 года / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование по теме "Лечение осложнений в височном суставе при изменении прикуса", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Океанский, 107
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Запись по телефону
