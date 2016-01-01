  1. Главная
Казанцев Александр Данилович
7.8
8

Казанцев Александр Данилович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год
Информация о враче
Образование
  • Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, «Педиатрия», 1972 г.
  • Магаданская областная больница, Специализация по офтальмологии, 1973 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы офтальмологии», 2017 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член научного общества офтальмологов Приморского края
  • Посещает все конференции, семинары, конгрессы, проводимые в крае, по специальности "офтальмология"
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
900 р
8 отзывов

