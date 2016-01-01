Казанцев Александр Данилович
Стаж 51 год
Диагностика и лечение глазной патологии: астигматизм, близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия), конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазие, ячмень и др. Проверка зрения и подбор очков, подбор контактных линз. Конъюнктивальные и ретробульбарные инъекции, промывание слезных путей, удаление инородных тел из роговицы и конъюнктивального мешка, массаж век и др.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1100 р
Вторичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
900 р
