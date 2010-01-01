Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Казакова Юлия Михайловна
6.0
0
Казакова Юлия Михайловна
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2008 г. Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности – стоматология
2010 г. Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО ДВМГУ по специальности "Ортодонтия"
Курсы повышения квалификации
2015 г. Повышение квалификации в ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе: ОУ «Ортодонтия»
2011 г. Современные методы лечение кариеса у детей. (Американ Дентал Академия)
2012 г. «Холистический подход в лечении и реабилитации стоматологических пациентов», Владивосток
2016 г. «Достижение наилучших клинических результатов с применением DAMON-System» С.А. Попов Ormco
2017 г. «Исправление прикуса в детском возрасте. Съемная техника. Раннее лечение на брекет-системе. Двухэтапное лечение. Цели лечения, возможности, аппараты» Ormco
2018 г. «Эффективность использования самолигирующей брекет-системы при лечении различных видов зубочелюстных аномалий и деформаций». Мастер-класс «Изгибы 1,2,3 порядков» Зернов К.А. Ormco
2019 г. «Ортодонтическое лечение детей. Что? Где? Когда?» Сергей Тихонов (Школа ортодонтов. Профессиональное обучение)
Еще 4
Участие в ассоциациях
2010 г. Участник XV Дальневосточной стоматологической конференции «Проблемы амбулаторной стоматологии- технологический подход к решению»
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стом Лайн-М
ул. Стрельникова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Долуханян
Елизавета Артуровна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Борисова (Гордеева)
Алина Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортодонт
6.6
2
Записаться
Муравьева
Анастасия Алексеевна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...