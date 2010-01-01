  1. Главная
Казакова Юлия Михайловна
6.0
0

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2008 г. Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» по специальности – стоматология
  • 2010 г. Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО ДВМГУ по специальности "Ортодонтия"
Курсы повышения квалификации
  • 2015 г. Повышение квалификации в ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России по программе: ОУ «Ортодонтия»
  • 2011 г. Современные методы лечение кариеса у детей. (Американ Дентал Академия)
  • 2012 г. «Холистический подход в лечении и реабилитации стоматологических пациентов», Владивосток
Участие в ассоциациях
  • 2010 г. Участник XV Дальневосточной стоматологической конференции «Проблемы амбулаторной стоматологии- технологический подход к решению»
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Стом Лайн-М
ул. Стрельникова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
