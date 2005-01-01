  1. Главная
Казакова Ольга Аркадиевна
Казакова Ольга Аркадиевна

Зубной врач
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2005 г. окончания
  • КГОУ СПО Владивостокский базовый медицинский колледж, по специальности «стоматология», 2010 г.
Опыт работы
  • Зубной врач, ООО "Фирма Сона", г. Владивосток, с 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
