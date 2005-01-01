Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Казакова Ольга Аркадиевна
6.0
0
Казакова Ольга Аркадиевна
Зубной врач
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2005 г. окончания
КГОУ СПО Владивостокский базовый медицинский колледж, по специальности «стоматология», 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной врач, ООО "Фирма Сона", г. Владивосток, с 2013 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дурапова
Валентина Кузьминична
Зубной врач
7.8
6
Записаться
Григорьева
Анастасия Владимировна
Стоматолог
,
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Ефимова
Наталья Владимировна
Зубной врач
6.1
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...