  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Казакова Елена Степановна
Казакова Елена Степановна
6.3
1

Казакова Елена Степановна

Косметик-эстетист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ля Ботэ Актюэль
ул. Хабаровская, 36
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи