Казакова Анна Александровна
7.2
4

Казакова Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ «Стоматология терапевтическая», специальность «Стоматология», 2013 год
  • АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации», программа «Стоматология терапевтическая». 1.12.2020 – 24.12.2020 г.г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс «Эндодонтическое перелечивание. Извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов». г. Владивосток, 13-15 января 2022 г.
  • Курс «Возможности дезинфекции при лечении апикального периодонтита». «повторное эндодонтическое лечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов». г. Владивосток, 7 февраля 2018 г.
  • Семинар-практикум «Особенности клинических подходов в японской консервативной стоматологии: препарирование, адгезия, восстановление». г. Владивосток, 6 ноября 2018 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Новодент
ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва

