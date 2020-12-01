Казакова Анна Александровна

ГБОУ ВПО ТГМУ «Стоматология терапевтическая», специальность «Стоматология», 2013 год
АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации», программа «Стоматология терапевтическая». 1.12.2020 – 24.12.2020 г.г.
Курсы повышения квалификации
Курс «Эндодонтическое перелечивание. Извлечение фрагментов инструментов из корневых каналов». г. Владивосток, 13-15 января 2022 г.
Курс «Возможности дезинфекции при лечении апикального периодонтита». «повторное эндодонтическое лечение и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов». г. Владивосток, 7 февраля 2018 г.
Семинар-практикум «Особенности клинических подходов в японской консервативной стоматологии: препарирование, адгезия, восстановление». г. Владивосток, 6 ноября 2018 г.
Учебная платформа «Bend Stomatology», тема: «Простая и предсказуемая эндодонтия. Первичное лечение». онлайн, 27 июня 2021 г.
