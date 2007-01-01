Врачи
Казакевич Наталья Геннадьевна
Казакевич Наталья Геннадьевна
Терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2008 г.
Сертификат "Диетология", 2012 г.
Прошла обучение по курсу школы кардиологов «Артериальная терапия», «Сердечная недостаточность», «Многоликая гипертония» и многие другие
Курс повышения квалификации на базе ВГМУ по программе «Актуальные вопросы инфекционных болезней», 2010 г.
Обучение по программе «Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сфере здравоохранения», 2013 г.
Курс повышения квалификации на базе ТГМУ по программе «Современные вопросы терапии», 2018 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Терапевт
