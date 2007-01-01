  1. Главная
Казакевич Наталья Геннадьевна
Казакевич Наталья Геннадьевна

Терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2008 г.
  • Сертификат "Диетология", 2012 г.
  • Прошла обучение по курсу школы кардиологов «Артериальная терапия», «Сердечная недостаточность», «Многоликая гипертония» и многие другие
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
