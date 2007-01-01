Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна
Стаж 14 лет
Принимает детей
Оказание помощи детям с челюстно-лицевой патологией, работа в пластической и эстетической хирургии.
ул. Калинина, 231В кор. 7
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Первичный приём детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Хирург
По запросу
