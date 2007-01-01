  1. Главная
Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна
Шапкина (Кайбичева) Светлана Викторовна

Пластический хирург, Хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Партизанское медицинское училище по специальности "Акушерское дело", 2001 г.
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
  • Клиническая интернатура по детской хирургии при кафедре детских хирургических болезней с курсом урологии и андрологии ВГМУ, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение на Шестом международном курсе по пластической хирургии и методикам омоложения лица и тела
  • Первичная переподготовка по специальности пластическая хирургия на базе Российского университета дружбы народов г. Москва., 2012 г.
Опыт работы
  • Детский челюстно-лицевой хирург, ККЦСВМП (материнства и детства), ассистент кафедры детских хирургических болезней с курсом урологии и андрологии ВГМУ, 2010-2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
Клиника профессора Шапкина
ул. Калинина, 231В кор. 7
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Первичный приём детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Пластический хирург
По запросу
Хирург
По запросу
