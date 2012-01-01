Врачи
Каверина Елена Владимировна
6.3
1
Каверина Елена Владимировна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
