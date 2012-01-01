  1. Главная
Каверина Елена Владимировна
6.3
1

Каверина Елена Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", ТГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
