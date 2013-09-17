  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Каурова Людмила Александровна
Каурова Людмила Александровна
7.0
7

Каурова Людмила Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский институт, врач-лечебник, 1978 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ,1978 - 1979 гг.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1990 - 1992 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация на базе Харьковского клинического онкодиспансера, 05.04.82 - 09.04.82 гг.
  • Специализация “Методы лазерной терапии “ на базе краевого лазерного центра, г. Владивосток, 03.01.93 - 27.01.93 гг.
  • Специализация “Метод кольпоскопии и лечение патологии шейки матки” на базе клинического роддома №3, 10.11.92 - 10.12.92 гг.
Еще 30
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских мероприятий, форумов, конгрессов по репродуктивному здоровью и здоровью нации
  • Неоднократное участие в благотворительных акциях «Хрустальная осень Приморья»
  • Состоит в Приморской ассоциации Российских врачей гинекологов-эндокринологов
Опыт работы
  • Дерматовенеролог ЦРБ, п. В-Надеждинск Приморского края, 21.08.79 - 28.11.79 гг.
  • Преподаватель акушерства и гинекологии, Изюмское медучилище Харьковской области, 05.12.79 - 30.08.80 гг.
  • Акушер-гинеколог, ЦРБ, г. Изюм, 29.09.80 - 17.08.82 гг.
Еще 5
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи