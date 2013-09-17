Каурова Людмила Александровна
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Владея всеми современными методами диагностики, лечения, ведения беременных и гинекологических больных, оказывает им консультативную помощь по проблемам бесплодия, невынашивания беременности, патологии шейки матки, контрацепции, менопаузы и остеопороза, осуществляет диспансерное наблюдение за беременными женщинами.
Цель как специалиста: стоять на страже здоровья нации, способствовать профилактике онкозаболеваний, улучшать качество жизни пациентов, повышать свои знания.
