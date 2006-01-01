Врачи
Владивостока
Катрушенков Александр Викторович
6.0
0
Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2012 г.
Функциональная диагностика, Сертификационный цикл, 2006 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
0 отзывов
Оставить отзыв
