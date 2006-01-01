  1. Главная
Катрушенков Александр Викторович
6.0
0

Катрушенков Александр Викторович

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Функциональная диагностика, Общее усовершенствование, 2012 г.
  • Функциональная диагностика, Сертификационный цикл, 2006 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

