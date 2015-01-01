  1. Главная
6.2
1

Касьянова Анастасия Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, лечебное дело, 2018 г.
  • СибГМУ, ординатура по онкологии, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

