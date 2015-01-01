Врачи
Касьянова Анастасия Александровна
6.2
1
Касьянова Анастасия Александровна
Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, лечебное дело, 2018 г.
СибГМУ, ординатура по онкологии, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
