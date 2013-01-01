  1. Главная
Касаткина Ирина Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «ТГМУ», врач по специальности «лечебное дело» -2013 г.
  • Ординатура по специальности – офтальмология в 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «Ультразвуковая диагностика поталогии органа зрения» ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца»
Опыт работы
  • С 2016 г. - ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Борисенко, 100Е
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
