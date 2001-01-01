Карзов Александр Николаевич
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Врач-эксперт по специальности офтальмология. Автор 15 рационализаторских предложений, 3 патентов Российской Федерации, 16 печатных работ в периодической российской литературе. Награжден почетной грамотой дирекции ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова, г. Москва.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Загрузка комментариев...