Карзов Александр Николаевич
10
30

Карзов Александр Николаевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, г. Хабаровск, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
  • Интернатура по общей хирургии на базе Чукотской окружной больницы, г. Анадырь, 2000 - 2001 гг.
  • Ординатура по глазным болезням на базе Городской больницы №10 г. Хабаровск и на базе Хабаровского филиала МНТК "Микрохирургия глаза", 2001 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Микрохирургия глаза и имплантация ИОЛ" в ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" им. С.Н. Федорова, г. Москва, 2003 г.
  • ТУ "Аподизированная дифракционная асферичная ИОЛ Restor asferic", г. Иркутск, 2008 г.
  • ТУ "Травма органа зрения" в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, г. Москва, 2009 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник и докладчик международных офтальмологических конференций в Москве (2006, 2007 гг.), Верона (2007 г.), Стамбул (2011 г.), Милан (2012 г.), Лондон (2014 г.), Сочи (2017 г.), Екатеринбург (2018 г.)
  • Неоднократно проводил лекции по теме "Школа катаракты", "Школа глаукомы", г. Владивосток, г. Южно-Сахалинск
  • Участник выездных операционных сессий п.Ванино, г.Южно-Сахалинск, г.Иркутск, г.Ангарск
Опыт работы
  • Врач-интерн по общей хирургии, врач приемного покоя, Чукотская окружная больница, г. Анадырь, 2000 — 2001 гг.
  • Врач-ординатор по офтальмологии, 10 городская больница и на базе Хабаровского филиала МНТК Микрохирургия глаза, 2001 — 2003 гг.
  • Врач травматологического пункта глазного отделения № 3, 10 городская больница, 2002 - 2003 гг.
Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Хирург-офтальмолог
По запросу
Окулист (офтальмолог)
По запросу
