  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Карсалова Наталья Александровна
Карсалова Наталья Александровна
6.6
2

Карсалова Наталья Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
DV-Dent
ул. Жигура, 26
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи