Карсакова Ольга Владимировна
6.3
1
Карсакова Ольга Владимировна
Терапевт
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
Тюменский государственный медицинский университет, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
