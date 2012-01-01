Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Карпова Людмила Георгиевна
6.6
4
Карпова Людмила Георгиевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2012 г.
Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Горбач
Татьяна Александровна
Невролог (невропатолог)
8.8
7
Записаться
Даниленко
Жанна Вячеславовна
Невролог (невропатолог)
6.3
1
Записаться
Костина
София Андреевна
Невролог (невропатолог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...