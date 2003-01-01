Врачи
Карпов Алексей Евгеньевич
6.0
0
Карпов Алексей Евгеньевич
Клинический фармаколог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончани1
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая фармакология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Клинический фармаколог
По запросу
