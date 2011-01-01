Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Карпенко Светлана Львовна
6.0
0
Карпенко Светлана Львовна
Логопед
Стаж 18 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2007 г. — Дальневосточный федеральный университет (логопедия). Базовое образование.
Курсы повышения квалификации
2011 г. — «Организация логопедической работы с ребенком с дизартрией»
2011 г. — «Заикание. Механизмы проявления, обследования, коррекционная работа»
2011 г. — «Коррекция звукопроизношения»
2011 г. — «Использование логопедических постановочных зондов»
2011 г. — «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»
2011 г. — «Динамическая электронейростимуляция в логопедической практике»
2011 г. — «Лечебно-диагностическая работа на Диа ДЭНС»
2015 г. — Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»
2015 г. — «Логопедическое сопровождение детей со сложной структурой речевого дефекта»
2016 г. — «Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС»
Еще 7
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Самодаева
Екатерина Владимировна
Логопед
6.0
0
Записаться
Швайкова
Виктория Валерьевна
Логопед
6.6
2
Записаться
Богданова
Марина Васильевна
Логопед
6.1
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...