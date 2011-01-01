  1. Главная
Карпенко Светлана Львовна
6.0
0

Карпенко Светлана Львовна

Логопед
Стаж 18 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2007 г. — Дальневосточный федеральный университет (логопедия). Базовое образование.
Курсы повышения квалификации
  • 2011 г. — «Организация логопедической работы с ребенком с дизартрией»
  • 2011 г. — «Заикание. Механизмы проявления, обследования, коррекционная работа»
  • 2011 г. — «Коррекция звукопроизношения»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
