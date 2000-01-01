  1. Главная
Карпенко Наталья Владимировна
Карпенко Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г
  • Владивостокском международном медицинском учебно-тренировочном центре неотложных состояний, 2000 г
  • Прошла специализацию по физиотерапии, 2010 г
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Участница учебно-практического семинара по теме:” Современные технологии нейромышечной активации”, 2015 г
  • Семинар-поактикум “Использование современных технологий нейромышечной активации при дорсопатиях”, 2017 г
  • Семинар “Применение ” Ингибитора жира HQBM” в коррекции фигуры”, 2018 г
Опыт работы
  • С1994 по 2001 работала в родильном отделении краевой клинической больницы в должности операционной медицинской сестры, затем в отделении новорожденных.
Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
