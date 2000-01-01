Врачи
Карпенко Наталья Владимировна
Карпенко Наталья Владимировна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г
Владивостокском международном медицинском учебно-тренировочном центре неотложных состояний, 2000 г
Прошла специализацию по физиотерапии, 2010 г
Специализация по медицинскому массажу, 2014 г
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Участница учебно-практического семинара по теме:” Современные технологии нейромышечной активации”, 2015 г
Семинар-поактикум “Использование современных технологий нейромышечной активации при дорсопатиях”, 2017 г
Семинар “Применение ” Ингибитора жира HQBM” в коррекции фигуры”, 2018 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С1994 по 2001 работала в родильном отделении краевой клинической больницы в должности операционной медицинской сестры, затем в отделении новорожденных.
Адреса и стоимость приёма
ВитаДизайн
ул. Тобольская, 8
0 отзывов
