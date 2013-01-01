  1. Главная
Карпенко Наталья Николаевна
6.0
0

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
