Карпенко Наталья Александровна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
В совершенстве владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии. Обучалась на многочисленных семинарах по мануальной медицине и остеопатии отечественных и зарубежных авторов (Москва, Австралия, Израиль, Англия, Франция). Исповедует принцип непрерывного профессионального развития. Ведет прием взрослых и детей с периода новорожденности. Многочисленные семинары по мануальной медицине и остеопатии отечественных и зарубежных авторов/
Адреса и стоимость приёма
ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
