Карпенко Наталья Александровна

В совершенстве владеет всеми методами мануальной медицины и остеопатии. Обучалась на многочисленных семинарах по мануальной медицине и остеопатии отечественных и зарубежных авторов (Москва, Австралия, Израиль, Англия, Франция). Исповедует принцип непрерывного профессионального развития. Ведет прием взрослых и детей с периода новорожденности.