Карпенко Наталья Александровна
8.1
9

Карпенко Наталья Александровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт (ВГМИ), лечебный факультет, 1973 г. окончания
  • Клиническая интернатура по специальности «Хирургия», ВГМИ, 1973 – 1974 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности «Детская хирургия», ВГМИ, 1977 -1979 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование по специальности «Мануальная медицина» с подтверждением сертификата специалиста, г. Владивосток, 2013 г.
Опыт работы
  • Детский хирург, поликлиника №8, г. Владивосток, 1974 - 1977 гг.
  • Хирург, Городская клиническая больница СМП, г. Владивосток, 1979 – 1985 гг.
  • Заведующая плановой хирургии, Городская детская клиническая больница, г. Владивосток, 1985 - 1991 гг.
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Пологая, 60
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
9 отзывов

