Карпеев Георгий Александрович
6.0
0

Карпеев Георгий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
  • «Владивостокский государственный медицинский университет», лечебное дело, 2001 год.
  • Клиническая ординатура по специальности «травматология и ортопедия», «Владивостокский государственный медицинский университет», 2003год
Курсы повышения квалификации
  • ПП «Ультразвуковая диагностика» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
  • ПК «Эхокардиография» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
  • ПК «Ультразвуковое исследование сосудистой системы» г. Хабаровск, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2016 г
Адреса и стоимость приёма
