Карпеев Георгий Александрович
6.0
0
Карпеев Георгий Александрович
УЗИ-специалист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
«Владивостокский государственный медицинский университет», лечебное дело, 2001 год.
Клиническая ординатура по специальности «травматология и ортопедия», «Владивостокский государственный медицинский университет», 2003год
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
ПК «Эхокардиография» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
ПК «Ультразвуковое исследование сосудистой системы» г. Хабаровск, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2016 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Запись по телефону
