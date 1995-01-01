  1. Главная
Карлюк Ольга Ивановна
Карлюк Ольга Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г. окончания
  • Интернатура ВМИ, врач терапевт, 1988 г.
  • Медицинская академия последипломного образования г.Санкт-Петербург, «Функциональная диагностика», 1995 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Функциональная диагностика», 2018 г.
  • Врач-терапевт, поликлиника №9, 1988 - 1990 гг.
  • Врач-терапевт, Санаторий "Лазурный", 1990 - 1991 гг.
  • Врач функциональной диагностики, поликлиника №3, с 1991 г.
Владивостокская поликлиника №3
ул. Луговая, 55
Врач функциональной диагностики
