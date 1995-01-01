Карлюк Ольга Ивановна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Оценка функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы – ЭКГ (электрокардиография), в том числе с физической нагрузкой, суточное мониторирование ЭКГ (холтер), суточное мониторирование артериального давления (СМАД), эхокардиография (УЗИ сердца), реовазография.
Оценка функциональных возможностей органов дыхания - исследования функции внешнего дыхания (спирометрия, спирография), в том числе с фармакологическими пробами
Оценка функциональных возможностей органов дыхания - исследования функции внешнего дыхания (спирометрия, спирография), в том числе с фармакологическими пробами
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Загрузка комментариев...