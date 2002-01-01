  1. Главная
Карлов Максим Геннадьевич
6.3
1

Карлов Максим Геннадьевич

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет, 2002 г.
  • Первичная специализация интернатура по хирургии, ГБ №1, г. Артем, 2002 - 2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Школа по профилактике и лечению венозных и тромбоэболических осложнений», 2007 г.
  • Повышение квалификации по общей хирургии, ВГМУ, г. Владивосток, 2008 г.
  • Повышение квалификации по общей и эндоскопической хирургии, Российская академия последипломного образования, г. Москва, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Член российского общества хирургов
  • Член российского общества эндоскопических хирургов
Опыт работы
  • Врач-хирург, Межобластная больница главного управления исполнения наказаний, 2003 - 2006 гг.
  • Врач-хирург, Приморская Краевая клиническая больница №1, с 2006 по 2023 год.
  • Врач-хирург, Медицинский центр «ДВ-Клиник», г. Артём, с 2023 года по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Онколог
По запросу
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
Хирург
По запросу
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
1 отзыв

