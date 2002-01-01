Карлов Максим Геннадьевич
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Хирургическое лечение заболеваний, доброкачественных опухолей брюшной полости, средостения (включая пищевод), забрюшинного пространства, молочной железы, мягких тканей. Операции по удалению желчного пузыря, паховых грыж, грыж пищеводного отверстия диафрагмы, кист печени, послеоперационных грыж, липом. Проведение операций методом лапароскопии.
ул. Алеутская, 57
Хирург
Онколог
Проктолог (колопроктолог)
пр-т Красного Знамени, 38
Онколог
Хирург
Проктолог (колопроктолог)
