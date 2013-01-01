  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Карлаш Людмила Ивановна
Карлаш Людмила Ивановна
6.3
1

Карлаш Людмила Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж 63 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, 1962 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи