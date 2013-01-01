Врачи
Карлаш Людмила Ивановна
6.3
1
Карлаш Людмила Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж 63 года
Информация о враче
Образование
ВМИ, 1962 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
