Каримова Виктория Валерьевна
6.0
0
Каримова Виктория Валерьевна
Венеролог
,
Дерматолог
,
Трихолог
,
Косметолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия) - 2019г.
Российский университет дружбы народов (РУДН) (косметология) - 2021г.
Российский университет дружбы народов (РУДН) (дерматовенерология) - 2021г.
Курсы повышения квалификации
«Применение поверхностных пилинга в эстетической косметологии»; «Основы мезотерапии и биоревитализации» - 2019г.
«Контурная пластика губ препаратами Promoitalia: объём, коррекция, форма» - 2020г.
«Основы ботулинотерапии в косметологии и эстетической медицине: коррекция гипертонуса мимических мышц» - 2020г.
Принципы работы с ботулиническим нейропротеином типа А» - 2020г.
«Контурная пластика: современные возможности коррекции возрастных изменений» - 2021г.
«Контурная пластика средней и нижней трети лица» - 2020г.
«Современные методы лечения акне и розацеа» - 2022г.
«Коллагенотерапия» - 2022г.
«БТА 2.0: продвинутый уровень» - 2022г.
«Lips by Dr.Bagdasarova» - 2022г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2500 р
Венеролог
2500 р
Косметолог
По запросу
Трихолог
2500 р
