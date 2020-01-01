  1. Главная
Каримова Виктория Валерьевна

Венеролог, Дерматолог, Трихолог, Косметолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия) - 2019г.
  • Российский университет дружбы народов (РУДН) (косметология) - 2021г.
  • Российский университет дружбы народов (РУДН) (дерматовенерология) - 2021г.
Курсы повышения квалификации
  • «Применение поверхностных пилинга в эстетической косметологии»; «Основы мезотерапии и биоревитализации» - 2019г.
  • «Контурная пластика губ препаратами Promoitalia: объём, коррекция, форма» - 2020г.
  • «Основы ботулинотерапии в косметологии и эстетической медицине: коррекция гипертонуса мимических мышц» - 2020г.
Еще 7
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2500 р
Венеролог
2500 р
Косметолог
По запросу
Трихолог
2500 р
