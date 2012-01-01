Врачи
Каримов Дунёдар Сайибжанович
6.0
0
Каримов Дунёдар Сайибжанович
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Высшее медицинское образование. Лечебное дело. Ошский государственный университет, г. Ош, 2012 г.
Травматология и ортопедия. ЧУ ДПО "Международный академия". г. Саратов, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
