Каримов Дунёдар Сайибжанович
6.0
0

Каримов Дунёдар Сайибжанович

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское образование. Лечебное дело. Ошский государственный университет, г. Ош, 2012 г.
  • Травматология и ортопедия. ЧУ ДПО "Международный академия". г. Саратов, 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
0 отзывов

