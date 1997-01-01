Каргиева Наталья Григорьевна
Стаж 37 лет
Принимает детей
Производит ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, почек, органов малого таза, мочевого пузыря, простаты, ТРУЗИ, узи мошонки, молочных желез, щитовидной железы.
Комплексное исследование органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) - 2000 руб.
УЗИ молочных желез - 1500 руб.
Первичное УЗИ гинекологическое - 1800 руб.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
