  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Каргиева Наталья Григорьевна
Каргиева Наталья Григорьевна
7.4
5

Каргиева Наталья Григорьевна

УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1988 г. окончания
  • Интернатура по хирургии, ВГМИ, 1989 г.
  • Хабаровский Государственный Медицинский Институт, Анестезиология, 1991 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Интраоперационный мониторинг", НЦХ РАН , г. Москва, 1995 г.
  • Повышение квалификации "Анестезиология и интенсивная терапия в акушерстве", г. Хабаровск, 2005 г.
  • Повышение квалификации в РУДН "Ультразвуковая диагностика в гинекологии"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Кировская ЦРБ, 1987 - 1997 гг.
  • Врач-хирург, анестезиолог, филиал №1 ВМГ, г. Фокино, 1997 - 2015 гг.
  • Врач УЗД, Городская больница № 1, г. Партизанск, 2015 г.
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Хирург
По запросу
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Центр репродуктивного здоровья
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи