Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Каретина Татьяна Леонидовна
6.0
0
Каретина Татьяна Леонидовна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", 2012 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шаповалов
Вячеслав Валентинович
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Лембикова
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Хандогина
Наталья Аркадьевна
УЗИ-специалист
,
Уролог
7.9
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...