  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Каретина Татьяна Леонидовна
Каретина Татьяна Леонидовна
6.0
0

Каретина Татьяна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи