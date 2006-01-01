Кареев Григорий Анатольевич

Старший ординатор, госпиталь ТОФ, г. Владивосток, 1992 - 2006 гг.

Начальник ЛОР отделения, госпиталь ТОФ, г. Владивосток, 2006 - 2010 гг.

ЛОР врач, отделение эндоскопической хирургии, КГБУЗ Владивостокская клиническая больница, 2010 - 2013 гг.