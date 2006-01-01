  1. Главная
Кареев Григорий Анатольевич
6.3
1

Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, Лечебное дело, 1987 г. окончания
  • 24 интернатура медицинского состава Тихоокеанского флота по отоларингологии, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, Отоларингология, г. Санкт-Петербург, 1992 г.
  • Повышение квалификации, Отоларингология, г. Санкт-Петербург, 2000 г.
  • Повышение квалификации, Отоларингология, г. Санкт-Петербург, 2008 г.
Участие в ассоциациях
  • Полноценный участник заседаний Приморского отделения Национальной медицинской ассоциации отоларингологов
Опыт работы
  • Старший ординатор, госпиталь ТОФ, г. Владивосток, 1992 - 2006 гг.
  • Начальник ЛОР отделения, госпиталь ТОФ, г. Владивосток, 2006 - 2010 гг.
  • ЛОР врач, отделение эндоскопической хирургии, КГБУЗ Владивостокская клиническая больница, 2010 - 2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
По запросу
1 отзыв

