Карцева Елена Викторовна
Стаж 38 лет
Выполняет общий, оздоровительный, расслабляющий массаж тела продолжительностью 60/90/120 минут.
Сегментарный профилактический, восстановительный массаж спины, поясницы, шейно-воротниковой зоны 30/45 минут.
Моделирующий, антицеллюлитный, лимфодренажный массаж проблемных зон тела.
Криогеновые обертывания, усиливающие отток лимфы и повышающие тонус кожи. Водорослевые маски и скрабирование, способствующие выведению шлаков и токсинов, улучшающее состояние кожи.
Расслабляющие и восстанавливающие SPA программы.
Сегментарный профилактический, восстановительный массаж спины, поясницы, шейно-воротниковой зоны 30/45 минут.
Моделирующий, антицеллюлитный, лимфодренажный массаж проблемных зон тела.
Криогеновые обертывания, усиливающие отток лимфы и повышающие тонус кожи. Водорослевые маски и скрабирование, способствующие выведению шлаков и токсинов, улучшающее состояние кожи.
Расслабляющие и восстанавливающие SPA программы.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Пограничная, 12
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
Загрузка комментариев...