Карапетян Манвел Юрикович
6.1
2

Карапетян Манвел Юрикович

Стоматолог
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматологическая помощь населению.Усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

