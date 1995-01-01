Врачи
Карапетян Манвел Юрикович
6.1
2
Карапетян Манвел Юрикович
Стоматолог
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматологическая помощь населению.Усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Анна и Э
ул. Сафонова, 37
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
