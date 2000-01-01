  1. Главная
Караблина Светлана Николаевна
10
17

Караблина Светлана Николаевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Образование
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 1985 г. окончания
  • Клиническая интернатура, Педиатрия, ВГМИ, 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат Педиатрия, Центр "НМО", г. Москва, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём детей
Педиатр
2000 р
Аллерголог-иммунолог
2000 р
Консультация взрослых
Педиатр
1800 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Консультация детей
Педиатр
1800 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Первичный приём взрослых
Педиатр
2000 р
Аллерголог-иммунолог
2000 р
17 отзывов

