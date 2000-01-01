Караблина Светлана Николаевна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Специализация: вирусные инфекции (герпетические, цитомегаловирус, псевдокраснуха, вирус папилломы человека), лечение и реабилитация детей часто и длительно болеющих. Отличник Здравоохранения
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём детей
Педиатр
2000 р
Аллерголог-иммунолог
2000 р
Консультация взрослых
Педиатр
1800 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Консультация детей
Педиатр
1800 р
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Первичный приём взрослых
Педиатр
2000 р
Аллерголог-иммунолог
2000 р
