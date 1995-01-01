Врачи
Капустина Виктория Сергеевна
7.9
9
Капустина Виктория Сергеевна
Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1995 г
Клиническая Интернатура по терапии, 1995 г
Первичная специализация по дерматовенерологии. Сертификационный цикл, 1999 г
2005 год специализация по профпатологии. Подтверждение квалификации ежегодно
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
9 отзывов
Оставить отзыв
