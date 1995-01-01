  1. Главная
Капустина Виктория Сергеевна
7.9
9

Капустина Виктория Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1995 г
  • Клиническая Интернатура по терапии, 1995 г
  • Первичная специализация по дерматовенерологии. Сертификационный цикл, 1999 г
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
