Капустина Елена Альбертовна
6.3
1
Капустина Елена Альбертовна
Онколог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
