  Капустина Елена Альбертовна
Капустина Елена Альбертовна
6.3
1

Капустина Елена Альбертовна

Онколог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Лечебное дело», 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
1 отзыв

