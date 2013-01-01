  1. Главная
Капустин Михаил Александрович
8.1
7

Капустин Михаил Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
  • Окончил мед университет по специальности медико-профилактическое дело.
  • 2013 г. Интернатура по общей гигиене.
  • 2017 г. Окончил мед университет по специальности лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • 2020 г. Стажировка по склеротерапии и эвлк в клинике Майзешвили в г. Сургут.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В Центре флебологии с 2024 года.
Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
По запросу
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
