Капустин Михаил Александрович
Стаж 6 лет
Выполняет операции на открытом сердце - АКШ, опухоли сердца.
В отделении ПККБ выполняет стентирование коронарных артерий, открытые, эндоваскклярные и гибридные вмешательства на артериях нижних конечностей, открытые и эндоваскулярные вмешательства на сонных артериях.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Флеболог
По запросу
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
