Капкаев Илья Александрович
6.0
0
Капкаев Илья Александрович
Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО ТГМУ 2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматологическая клиника ТГМУ 2020-2021
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
800 р
