  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Капкаев Илья Александрович
Капкаев Илья Александрович
6.0
0

Капкаев Илья Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ТГМУ 2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматологическая клиника ТГМУ 2020-2021
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
800 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи