Кантур Владимир Алексеевич
6.0
0

Кантур Владимир Алексеевич

Диетолог
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
  • Интернатура по терапии, 1980 г.
  • Клиническая интернатура по терапии, 1982 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
Диетолог
По запросу
