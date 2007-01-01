  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Канищева Елена Степановна
Канищева Елена Степановна
6.0
0

Канищева Елена Степановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Педиатрия", 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по программе "Функциональная диагностика", 2007 г.
  • Повышение квалификации по программе "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Лотос
ул. Гоголя, 41
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи