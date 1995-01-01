  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Канцурова Ольга Борисовна
Канцурова Ольга Борисовна
6.7
9

Канцурова Ольга Борисовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет ВГМУ, 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии на базе Клинического роддома № 3
Курсы повышения квалификации
  • СЦ гомеопатия в гинекологии
  • ТУ кольпоскопия, гистероскопия, гинекологическая эндокринология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, Клинический родильный дом № 3, 1997 - 2001 гг.
  • Медицинский центр "Диал-Конс плюс", с 2001 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
OK clinic
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи