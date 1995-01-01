Врачи
Канцурова Ольга Борисовна
6.7
9
Канцурова Ольга Борисовна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
Лечебный факультет ВГМУ, 1995 г. окончания
Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии на базе Клинического роддома № 3
Курсы повышения квалификации
СЦ гомеопатия в гинекологии
ТУ кольпоскопия, гистероскопия, гинекологическая эндокринология
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, Клинический родильный дом № 3, 1997 - 2001 гг.
Медицинский центр "Диал-Конс плюс", с 2001 г.
Адреса и стоимость приёма
OK clinic
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
9 отзывов
Загрузка комментариев...