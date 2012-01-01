Камольцева Александра Сергеевна

  1. Главная
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
