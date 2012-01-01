Врачи
Камольцева Александра Сергеевна
5.7
1
Камольцева Александра Сергеевна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
