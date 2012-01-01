Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Каминская Анна Тодоровна
6.0
0
Каминская Анна Тодоровна
Зав. отделением
,
Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Удалова
Светлана Владимировна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
6.0
2
Записаться
Туманина
Анна Николаевна
Эндоскопист
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Золотарева
Наталья Михайловна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...