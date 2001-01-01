  1. Главная
Камалова Сеид-Джамиля Исметовна
6.0
0

Камалова Сеид-Джамиля Исметовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Образование
Образование
  • Дербентское медицинское училище, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Сестринское дело в педиатрии, Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Медицинская сестра (брат) палатная
По запросу
0 отзывов

