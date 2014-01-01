Врачи
Калюта Марина Владимировна
Калюта Марина Владимировна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Старшая медицинская сестра
Информация о враче
Образование
Амурский медицинский колледж, Сестринское дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Сертификат "Организация сестринского дела", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Общее усовершенствование "Сестринское дело в терапии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
