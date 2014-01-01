  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Калюта Марина Владимировна
Калюта Марина Владимировна
6.0
0

Калюта Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Читать полностью
Информация о враче
Образование
  • Амурский медицинский колледж, Сестринское дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
  • Сертификат "Организация сестринского дела", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
  • Общее усовершенствование "Сестринское дело в терапии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи