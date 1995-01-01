  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Калугина Алла Дмитриевна
Калугина Алла Дмитриевна
6.0
0

Калугина Алла Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Рентгенология» , 2012 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи