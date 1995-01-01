Врачи
Калугина Алла Дмитриевна
6.0
0
Калугина Алла Дмитриевна
Рентгенолог
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности «Рентгенология» , 2012 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
