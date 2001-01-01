  1. Главная
Калиновская Анна Геннадьевна
6.4
3

Калиновская Анна Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрия, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
