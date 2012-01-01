Врачи
Калинкина Надежда Яковлевна
6.3
1
Калинкина Надежда Яковлевна
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
1 отзыв
