Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Калинина Елена Петровна
6.3
1
Калинина Елена Петровна
Аллерголог-иммунолог
,
Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Приходченко
Нелли Григорьевна
Аллерголог-иммунолог
6.6
2
Записаться
Шляхова
Анна Вячеславовна
Аллерголог-иммунолог
7.0
10
Записаться
Данильчук
Диана Игоревна
Аллерголог-иммунолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...