Калиниченко Марианна Михайловна
5.5
2

Калиниченко Марианна Михайловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Иркутское медучилище, Стоматология, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
2 отзыва

